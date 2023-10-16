Готовим почву для рассады с осени: рецепт очень плодородного состава — в 100 раз лучше магазинного

Опытные дачники всегда заготавливают почву для рассады с осени. Во-первых, можно не тратиться весной на магазинный грунт. А во-вторых, собственноручно смешанный состав гораздо лучше того, что лежит на прилавках.

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Рецепт плодородной смеси очень прост. Землю нужно брать не на участке, а в ближайшем лесу. Отлично подойдет почва из-под липы, осины, ясеня и березы.

Землю из леса следует обогатить опилками. Эта добавка понравится всем популярным культурам. Особенно помидорам, перцам и огурцам. Будут расти словно на дрожжах.

Обеззараживать грунт не нужно. Достаточно просто держать его в холоде. Зимой это не сложно. Помните: пониженные температуры отлично нейтрализуют вредные микроорганизмы.

Источник: издание belnovosti.by.