Сделали бесплатный компост осенью из листьев — новая технология, быстро перегниет

Дачники активно используют компост для того, чтобы подкормить растения полезными веществами. И обычно в него входят любые растительные остатки: и сорняки, и опилки, и кухонные отхода, ботва.

Но есть один нюанс: чтобы все это стало удобрением, органика должна пролежать года два. Не у всех есть на это время, поэтому садоводы придумали метод, который позволяет компосту быстрее перегнивать.

И делают такое удобрение в мешках. Если осенью заложить опавшую листву, то к весне уже будет готова бесплатная подкормка, которую можно использовать при посадке растений.

Подойдут листья плодовых деревьев. Заложите их в 120-литровые полиэтиленовые пакеты и чередуйте слоями с землей.

Чтобы компост быстрее перегнил, в мешок послойно можно добавить около одного литра древесной золы и несколько горстей аммиачной селитры.

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