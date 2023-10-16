Короли среди огурцов! Самые плодородные и живучие сорта, за которыми все гоняются

Дачники заявляют, что самым лучшим сортом огурцов считается «кураж». Он никогда не подводит, всегда удивляет только с лучшей стороны.

Плоды вкусные, надежные, никогда не горчат. Выдерживает и прохладные температуры. Его называют королем среди огурцов.

Также универсальным называют сорт «герман». Овощи стойко переносят погодные перепады. Плоды хрустящие, сладкие. Урожайные, в одном узле формируется сразу по 4–5 штук.

Идеально подходят под засолку и для салатов.

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