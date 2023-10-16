Даже не отговаривайте! Лучшие томаты, которые надо посеять в 2024 году — фавориты огорода

В первую очередь речь идет о сорте «амурский тигр». Они больше сладкие, недели кислые. Крупные, вырастают до одного килограмма. С одного куста можно собрать до 10 килограмм. Томаты яркие, оранжево-коричневые.

Также хорошо отзываются о сорте «сибирские бананы». Это среднеспелые томаты с желтыми продолговатыми плодами. Помидоры до 15 сантиметров, весят до 300 грамм.

Плоды вкусные, сладкие. Подходят для консервирования и салатов. Живучие, практически ничем не болеют.

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