Методом «два стакана» убрали черноту со старой сковороды: нагар растворился

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Возьмите по стакану картофельного крахмала и сухого хозяйственного мыла (можно взять дегтярное).

Опустите проблемную сковородку в большое металлическое ведро, залейте водой, растворите наши порошки. И прокипятите посуду в течение 50–60 минут.

Далее аккуратно вытащите сковороду из ведра еще в горячем виде, в холодном нагар не снимется. И очистите металлической губкой все наслоения. Сковорода будет сверкать!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».