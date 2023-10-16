Надоели рыжие полоски на унитазе: махом исчезли от обычной лимонной кислоты

Если в чаше унитаза стали появляться рыжие полоски, легко удалите их дешевенькой лимонной кислотой.

Однако учтите, что в очищении нуждается прежде всего сливной бачок, из которого и вытекает рыжая вода.

Это означает, что внутренний механизм проржавел и нуждается в очищении.

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Засыпьте в бачок с водой три пакета лимонной кислоты, размешайте палочкой или щеткой с длинной ручкой, растворите.

При необходимости добавьте воду для того, чтобы места, пораженные ржавчиной и известковым налетом полностью были покрыты водой с лимонной кислотой.

Оставьте для контакта на несколько часов, спустя время вы получите чистый, белоснежный бачок унитаза. Ржавчина, известковый налет великолепно отмоются.

Рыжие полоски в чаше тоже легко можно отмыть лимонкой, сделайте из нее кашицу, подмешав немного воды, нанесите на загрязнения, оставьте на несколько часов и почистите ершиком.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»