Орхидеи обожают такой грунт, не землю — корни, листья и цветоносы растут как на дрожжах

Орхидеи не обязательно выращивать в земле. Наоборот, цветы обожают другой грунт — в нем они быстро растут, листья зеленеют, а цветоносы появляются как на дрожжах.

Многие сажают орхидеи в кору сосны, но это плохое решение. Через месяц такой грунт покрывается плесенью и портит растение.

Идеально высаживать цветы так: на дне горшка сделайте небольшие дырки и закладывайте на два сантиметра мох. Он будет держать влагу, и корням орхидеи будет всегда комфортно.

Далее закладываем смешанные в равных пропорциях цеолит с керамзитом.

В таких условиях орхидеи будут расти и ни в чем себе не отказывать.

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