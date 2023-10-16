Черное днище сковороды на глазах стало само очищаться: аптечный бутылек сотворил чудо

Два копеечных ингредиента, которые можно купить в любой российской аптеке, справятся с черным нагаром на посуде в два счета.
Вам не нужно будет тратить свои драгоценные силы на отшаркивание черного слоя, он отойдет практически сам.
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Соединим нашатырный спирт с борной кислотой в равных пропорциях. Далее это чистящее средство нанесем на нагар сковороды.
Оставим на пропитку на три часа. Наслоение за это время станет мягким и легко удалится при простом воздействии металлической губки. Сковорода засверкает, будто вы ее только купили!
Источник: tut-news.ru