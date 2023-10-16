Испытали метод «уксусной расчески» — просто восторг: волосы сверкают и рассыпаются (за 3 копейки)

Яблочный уксус может вмиг преобразить ваши волосы. От этого продукта волосы сверкают и искрятся на солнце, рассыпаются без всякого расчесывания.

Надобность в использовании бальзамов и кондиционеров для волос напрочь отпадает.

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Смешайте воду и уксус в равных пропорциях. И смачивайте расческу в получившемся растворе, далее делайте ей массаж головы.

Повторяйте процедуру 2–3 раза в неделю, желательно после мытья волос. Вас порадует эффект от процедуры.

Источник: luv.ru