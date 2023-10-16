Укрываем розы на зиму только в этот момент: не совершайте типичную ошибку, растение может погибнуть

Розы. Фото: соцсети

Обязательно следите за своими растениями осенью.

Некоторые садоводы спешат укрыть на зиму розы при появлении первых заморозков. Но не стоит этого делать.

Растение легко справляется небольшими минусовыми температурами. Укрытие ему требуется, только когда прекратятся дожди и грунт хорошенько промерзнет. Так роза хорошо сохранится зимой и не пострадает от низких температур

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И помните, что укрывать розы пленкой нельзя! Растение не сможет дышать через плотный слой полиэтилена и может погибнуть.

Используйте для укрытия розы лапник или другие натуральные материалы, а также специальные, которые продаются в садоводческих магазинах и отделах.

Источник: belnovosti.by

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