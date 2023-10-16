Вместо нагара появится тягучая кашица — легко уберете: как очистить сковороду содовым трюком

Подгоревшая сковорода быстро и просто отмоется при помощи простого содового метода. Вы удивитесь, что наслоения так легко размягчаются под воздействием щелочного раствора.

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Используйте 100 граммов соды на 1 литр воды. Налейте в металлический таз необходимое количество воды, чтобы в ней полностью погрузилась сковорода. Растворите в ней соду в необходимых пропорциях.

Прокипятите сковороду в содовом растворе минут пять, выключите печь, далее оставьте в составе посуду минут на 20.

Пусть сковорода немного остынет, чтобы не обжечься, промойте водой. Нагар легко отстанет от стенок.

Источник: atvmedia.ru