Фиалки будут цвести всю осень и зиму, если удобрять и поливать их так — самое важное условие

Можно добиться, чтобы фиалки цвели на подоконнике всю осень и зиму. Это реально. Главное, правильно ухаживать за растениями и вовремя подкармливать.

В первую очередь обеспечьте фиалкам свет. Дневного хватать не будет, поэтому лучше всего установить лампу дневного света или светодиодную.

На подоконнике зимой фиалкам может быть холодно. Поэтому убедитесь, что из окон сильно дуть не будет. В противном случае горшки надо будет переставить на стеллаж.

Растение любит влажный воздух. В отопительный сезон стоит установить увлажнитель. Поливайте умеренно — один раз в неделю.

Удобрять фиалки можно любым удобрением, где содержатся фосфор, калий и магний. В холодный период эти вещества просто необходимы растениям.

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