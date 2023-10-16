Чем удобрить жимолость в октябре — это залог богатого урожая

Жимолость уходит в спячку уже в начале осени. Дерево закладывает почки для нового плодоношения весной и «отрубается». Поэтому осенью лучше всего обрезать лишние ветки, так как кустарник проснется раньше остальных растений.
Обрезка выглядит просто: удаляем старые засохшие ветки, а также те побеги, которые растут в бока. Остальные оставляем.
Жимолость осенью также надо удобрять. Приствольный круг посыпьте золой и положите мульчу. Больше ничего не надо, дерево будет чувствовать себя прекрасно.
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