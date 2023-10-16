Как сэкономить: какие кустарники и деревья можно посадить осенью - весной они будут стоить втридорога

В садовых магазинах и питомниках в октябре и ноябре начинаются распродажи кустарниковых растений, которые можно посадить осенью. Весной, как правило, ценник на них взлетает в два, а то и в три раза. Поэтому если вы хотите сэкономить деньги, то лучше всего покупать их сейчас.

Под зиму спокойно можно сажать малину, ежевику, крыжовник, смородину, яблоню, вишню и даже черешню.

Осенняя посадка хлопот доставит немного, можно ограничиться одним поливом, так как почва в этот период всегда влажная.

Главное, надо успеть посадить саженцы, чтобы температура воздуха за окном не опустилась ниже +4 градусов.

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