Два лучших способа защитить огородные культуры от промерзания: если мало снега

При малоснежной зиме некоторые огородные культуры сильно страдают, а иногда и не доживают до весны.

Если вы уже сталкивались с таким или понимаете, что растения нуждаются на зиму в укрытии, воспользуйтесь данным советом эксперта.

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Ученый-агроном Анастасия Коврижных рекомендует укрывать растения на зиму соломой или лапником. Они отлично справляются со своей задачей.

Чтобы процесс прошел максимально эффективно, можно также использовать деревянные ящики, убрав низ и верх от них. Окружите такой «рамкой» культуру и заполните ее укрывным материалом (например, соломой). Растение перезимует отлично.

Источник: belnovosti.by