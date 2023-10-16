Изгаженные крышки от сковородок заливаем кипятком и кидаем две ложки: липкий слой отходит сам

Крышки от сковородок быстро покрываются липким устойчивым налетом даже у самых чистоплотных и старательных хозяек. Ничего не поделаешь, ведь посуде приходится сталкиваться ежедневно с воздействием пищи и жира.

Убрать его на самом деле довольно просто при помощи специального состава. Он экологичен, доступен и стоит сущие копейки.

Попробуйте этот народный метод, с ним отойдут наслоения даже по ободку в два счета!

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2 чайные ложки соды, а также 1 чайную ложку сухой горчицы бросим в таз и зальем кипятком. Растворим порошки в воде. Погрузим в раствор крышку.

Выдержим в составе не менее 15 минут, потом промоем щеткой и губкой в чистой воде.

Источник: belnovosti.by