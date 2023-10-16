Как быстро привести в порядок подсушенный сыр: свежесть возвращается мгновенно

Если у вас подсох сыр, положите его ненадолго в молоко, и он снова станет мягким, будто вы его только что купили на рынке или в магазине.

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Время выдержки в молоке зависит от степени высыхания продукта, корректируйте его, ориентируясь на внешний вид продукта.

Храните сыр в холодильнике только в пергаментной бумаге, вынимая из полиэтиленовой упаковки. В пленке этот продукт быстро портится и покрывается плесенью.

И старайтесь доставать сыр из холодильника примерно за час до его употребления в пищу, так он вкуснее и ароматнее.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».