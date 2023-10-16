Проверяем качество растворимого кофе: называем самый простой метод с водой

Растворимый кофе довольно легко подделать: добавьте в упаковку немного «левого» порошка, ароматизаторов — и фальсификат готов. Эти дела, конечно, очень сложно устроить с напитком в зернах.

Ушлые дельцы кладут в состав продукта молотый цикорий, желуди или просто подкрашенный крахмал.

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Засомневались в составе купленного напитка? Тогда проведите простой эксперимент. В стакан с кипятком аккуратно положите чайную ложечку растворимого кофе и понаблюдайте, как он будет растворяться. Если медленно и постепенно, потихоньку опускаясь вниз, и не оставляя осадка, значит, напиток настоящий, без примесей.

Выпадение осадка — верный признак того, то в кофе есть посторонние примеси. Это не относится к включенному в состав молотому кофе, который указывается на упаковке и неизменно оседает на дне посуды.

Также будьте насторожены, если растворимый кофе моментально приобретает яркий коричневый цвет. Похоже, что в таком продукте есть краситель.