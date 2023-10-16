Как за минуту наточить ножи в блендере: будет работать, как новый (так просто)

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Дело в том, что любые ножи в процессе эксплуатации тупятся, даже те, что сделаны из самого лучшего металла. Но как их наточить? Этот вопрос решается невероятно просто!

Возьмите несколько яичных скорлупок и погрузите в чашу блендера, размолотите их при помощи устройства. В процессе ножи станут острыми, проверьте сами!

А размолотую скорлупу вы можете использовать для улучшения качества грунта у комнатных или садовых цветов. Рассыпать их по огороду в качестве мульчи или защиты растений от вредителей. Двойная польза!

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».