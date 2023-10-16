Почему осенью розу нужно ощипывать: все делают это неправильно, спасите свои цветы

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Листья на стеблях растения — это потенциальный источник инфекции и гниения. Поэтому перед укрытием обязательно соберите и уничтожьте все листья, особенно если они имеют признаки болезней, таких как пятна, ржавчина или мучнистая роса.

И не укрывайте розу в зиму полиэтиленом, он не пропускает необходимый растению воздух. Есть недорогие специальные укрывные материалы, они имеются в продаже в любом населенном пункте. А если нет, то предпочтите натуральные материалы, вроде ветвей.

Источник: belnovosti.by