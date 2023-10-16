Уже через 2 дня все изменится: реальные цифры по курсу доллара — становится грустно

На ушедшей неделе доллар показал уверенное повышение своего курса, достигнув максимума за год, и добравшись до 102,35 рубля.

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Однако дальнейшее повышение американской валюты на этой неделе вряд ли произойдет, полагает Гузель Проценко, генеральный директор «Альфа-Форекс».

Уже в эту среду ожидается публикация макроэкономических отчетов о торговом балансе за август и про инфляцию за сентябрь, что приостановит дальнейший взлет доллара. Также эксперт не исключает скорого повышения ключевой ставки со стороны Центробанка РФ, что также подкорректирует курс в пользу рубля.

Вместе с тем Проценко прогнозирует последующее движение доллара в зону 102-103 рубля. Она считает, что поддержкой для рынка может стать уровень в 97-98 рублей за доллар.

Источник: 1prime.ru