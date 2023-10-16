Оладушки по этому рецепту - всегда самые вкусные: уплетаем за обе щеки

И взрослые, и дети обожают оладьи на завтрак или в качестве вкусного перекуса. Готовятся быстро, с тестом долго возиться не надо – справится даже начинающая хозяйка. Главное – соблюдать рецепт. Тогда успех блюду гарантирован.

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Итак, рецепт вкусных оладий на кефире выглядит так: берем 0,5 л.кефира, 0,5 кг муки, 1 яйцо, 1,5 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. соли, 2/3 ч. л. соды, растительное масло.

Заранее достаем из холодильника ингредиенты, чтобы они достигли комнатной температуры. Затем взбиваем яйцо с сахаром, вливаем теплый кефир, замешиваем и постепенно вводим муку с растительным маслом. Тщательно промешиваем, чтобы не было комочков.

Соду насыпаем в самом конце. И оставляем тесто дозреть, чтобы оладьи получились еще пышнее и вкуснее. Только перед жаркой не перемешиваем массу, чтобы не нарушить структуру. Готовим на предварительно разогретой сковородке.

По материалам сайта Belnovosti