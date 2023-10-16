Что произошло после того, как налили пену для бритья в унитаз: от такого глаза на лоб полезли – вот зачем

Унитаз – горячая точка на карте мест с особо пристрастной уборкой и санитарией. И хозяйки с ног сбиваются в стремлении обеспечить безопасность и чистоту туалетной комнаты. Что только не идет в ход – и дорогущие покупные средства, и самодельные народные – и до сих пор универсальный способ не найден.

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Тем временем, выяснилось, что будет, если в унитаз наливать пену для бритья. Любую, которая стоит на полочке в ванной, или попавшуюся под руку на распродаже. Хозяйки смекнули: если средство распылить на внутреннюю поверхность чаши, то неприятный запах исчезнет, а к унитазу вернется былая белизна.

После мытья унитаза на влажную поверхность наносится тонким слоем любая пена для бриться. Оставляем ее на 15 минут, затем просто смываем. Неприятный запах улетучится вместе со смывом.

По материалам сайта Belnovosti