В шкафу с чистой одеждой начало попахивать: опытные хозяйки прогоняют вонь так

Нередко хозяйки в шкафу обнаруживают проблему с душком. Чистые белье и одежда, пролежав на полках некоторое время, начинают попахивать неприятно. И этот аромат затхлости приходится выстирывать, по сути отправляя в машинку чистые вещи. Хотя исправить ситуацию можно другими, сухими, методами. Опытные хозяйки давно научились.

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Простейший прием для устранения вони – водка с эфирным маслом. 10 капель любимого ароматического масла разводят с 10 мл водки в открытой посуде и ставят в шкаф. Этот метод прост и эффективен, очень скоро от затхлости не останется и намека.

Водка довольно быстро испарится, так что более длительный «ароматизатор» можно приготовить так. Смочить ватные шарики в эфирном масле, поместить в целлофановые пакеты, проделать дырки и разместить на разных полках шкафа.

По материалам сайта Belnovosti