Все сильно изменится: какой курс предрекают доллару уже скоро - таких цифр не было давно!

Прошедшая неделя октября стала знаковой для валютного рынка. Президент Владимир Путин подписал указ, которым обязал экспортеров продавать валютную выручку. Рубль сразу же отреагировал – начал укрепляться. Он откатил доллар ниже трехзначных значений, и это уже сняло некоторое напряжение в воздухе. А что будет в конце года, аналитики прогнозируют по-разному.

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Так, Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс», оптимистично смотрит в ближайшее будущее. Он уверен, что курс на укрепление рубля взят, и он продолжится, правда, не теми темпами, о которых мечтают массы.

«Резкое укрепление рубля не выгодно, в первую очередь, бюджету России, при этом тренд задан. Можно ожидать укрепления курса нацвалюты к концу 2023 года до уровня 70-75 рублей за доллар, как это было в предыдущие годы. Но и в ближайшие недели рубль может продолжить медленно наступать на позиции доллара», - предрек аналитик.

Если темпы укрепления нацвалюты окажутся недостаточными, то Тузов не исключает, что на следующем заседании Центробанк РФ может снова поднять ключевую ставку.

По материалам сайта mk.ru