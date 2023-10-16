В октябре срочно делаем это с клубникой: пять хитростей для богатого урожая

Чтобы клубника не вымерзла зимой и в следующем сезоне плодоносила богато, надо успеть до холодов по осени подготовить ее. Время еще есть, но оно на исходе. И лучше поторопиться.

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Агроном Анастасия Коврижных напоминает, что перед зимовкой огорода у дачников 5 основных действий, которые важно совершить с клубникой. Во-первых, это подкормка: коровяк, зола, птичий помет или комплекс удобрений – арсенал подпитки для ягоды широк.

Во-вторых, грядки с клубникой надо продолжать поливать в любом случае. Последний полив рекомендован в промежутке раз в неделю.

В-третьих, защита от болезней. Осенью наиболее заметно, болеет клубника или нет. В-четвертых, обрезка. Надо продолжать удаление усов – если растут, то обрезать. Как и больные сухие листья с кустов.

И наконец мульча – если в регионе дачника малоснежные зимы, клубнику надо мульчировать обязательно.

По материалам сайта Belnovosti