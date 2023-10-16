Почему посудомоечная машинка начинает вонять: как найти причину и устранить проблему

Посудомоечная машинка в доме – это настоящая помощница для домохозяйки. А если семья большая, то еще и счастье, ведь разгружает и освобождает огромное количество времени – стоять у мойки и намывать бесконечное количество тарелок больше не нужно.

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Однако иногда люди начинают замечать, что посудомойка попахивает. Источником неприятного запаха могут стать остатки пищи, если недостаточно хорошо очищать от них посуду перед мытьем.

Причем, даже не помогает мытье техники. Дело в том, что отходы могут оказаться в труднодоступных и невидных взгляду местах. И если до них добраться, то с вонью можно попрощаться.

Если пошел запах, первым делом надо проверить фильтр. Это надо делать после каждого мыться, но если пропустить – вонь обязательно даст о себе знать. Но иногда остатки пищи оседают еще глубже – в шланге. Связано это с тем, что в семье чаще используют низкие температуры мыться, которые не промывают шланг полностью.

По материалам сайта Belnovosti