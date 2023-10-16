Бутерброды со шпротами готовим теперь только так: старая любимая закуска на новый лад – сметают со стола

Редкий семейный праздник проходит без бутербродов, а особенно любимыми являются закуски со шпротами – просто, сытно и очень вкусно. Сегодня это блюдо готовят по самым разным рецептам, добавляя новые ингредиенты. И к стандартным батону и консервам добавляют намазки и чесночок.

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Вот аппетитный и простой рецепт любимой старой закуски на новый лад. Хлеб обжарить слегка на сливочном масле с двух сторон, смешать майонез (или сметану) с тертым чесночком.

Намазку нанести на хлеб, положить ломтик огурца или помидора, шпроты. Поверх этого – лист шпината или другой зелени, получится свежо и очень вкусно. Такие бутерброды скрасят любой будний перекус, не говоря уже о праздничном застолье, где они просто исчезают со стола.

По материалам сайта Belnovosti