Стирать всегда при 40 градусах нельзя: вот почему

Многие семьи пользуются стиральной машинкой ежедневно. Помощница давно стала незаменима в хозяйстве, и люди привыкли к ней, уже не заостряют внимание и включают на автомате. И обычно выбирают «универсальный» режим стирки при 40 градусах. Только оказывается, что зря.

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Эксперты считают, что от такого режима стирки надо отказаться. Поскольку многим вещам больше подходит 30-градусная вода. Все дело в ткани, из которой сконструированы вещи. И для некоторых вода в 40 градусов губительна.

А для таких категорий, как детские вещи, постельное и полотенца вообще не бесполезно выбирать 40-градусный режим. Поскольку загрязнения в ней едва ли отойдут, а необходимая дезинфекция не случится. Выбирать тут надо выше температуру.

По материалам сайта Belnovosti