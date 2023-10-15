Эти комнатные растения источают приятный аромат и создают уют: лучшее лекарство от зимней хандры

Среди многообразия комнатных растений агрономы выделяют пять видов с наиболее ароматными свойствами. Они хорошо вписываются в интерьер, создают уют и поднимают настроение, когда за окном слякоть и мороз.

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Если очень хочется перемен в доме, но не глобальных, присмотритесь к цветам из этого списка.

Душистая герань. Она невероятно ароматная и расточает запах на достаточно большую площадь. Ее цветки распускаются на протяжении года, а главное — герань неприхотлива в уходе.

Гардения. Тропическая красавица с крупными белыми цветками впишется в любой дизайн и махом заменит диффузор. Ее аромат похож на жасминовый — тонкий и очень приятный.

Мирт. Это аккуратное зеленое деревце с белыми пушистыми цветками, содержащими эфирные масла.

Арабский жасмин. Еще одно нетребовательное в уходе растение, плюс еще и в том, что оно прекрасно себя чувствует в отапливаемом помещении.

В финале списка каламондин. Его цитрусовым ароматом пронизаны не только цветки, но и листья. Настоящая находка в преддверии Нового года.

По материалам belnovosti.by