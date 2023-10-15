Моем окна только с копеечным аптечным средством: реально вся грязь сама отходит

Нашатырный спирт стоит сущие копейки в аптеках, также его стали продавать и в бытовых отделах, поскольку многие хозяйки оценили его за помощь в уборке.

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Он отлично убирает желтизну с пластика, смывает грязь с розеток и выключателей.

Также нашатырь крайне эффективен в мытье окон. Никакие другие средства вы не захотите использовать, когда попробуете его. Окна моментально станут чистыми без разводов.

В 1 литр теплой воды влейте 1 столовую ложку нашатырного спирта, затем при помощи губки или салфетки помойте стекло, очистите его от грязи и затем насухо вытрите сухой салфеткой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»