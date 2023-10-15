Даже самый загаженный унитаз отмывается этим средством: ржавчина на глазах стекает жижей

Любые загрязнения на унитазе, даже те, что копились десятилетиями, с легкостью отмоются этим составом. Работайте с ним в перчатках и проветривайте помещение.

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Смешайте «Белизну» и любое средство для удаления ржавчины и известкового налета. Средство готово.

Однако если вы очищаете какой-то очень проблемный унитаз, например, на съемной квартире или у нездоровых родственников, которые не могут регулярно следить за порядком, то добавьте немного «Пемолюкса».

Нанесите состав на поверхность унитаза. Оставьте на пропитку на 10-120 минут, в зависимости от степени проблемы. Следы ржавчины, налета и камень отойдут на ура.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»