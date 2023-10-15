Цены на электронику взлетят совсем скоро: что точно не подешевеет

Если планируете покупку техники, то сейчас самое время. По прогнозам, в ближайшее время стоимость на некоторые модели сильно возрастет, и тогда дополнительных трат не избежать.

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Растущий курс доллара напрямую отразился на стоимости товаров, а если рост продолжится, то и техника заметно подорожает. Правило работает, в первую очередь, с импортными товарами из дальнего зарубежья: это смартфоны, ноутбуки, бытовая техника.

С моделями, выпускаемыми в России, ситуация аналогичная. Многие комплектующие по-прежнему закупаются за границей, а это привязка к валюте и, как итог, плюс к розничной стоимости, отмечает портал «А теперь внимание!» со ссылкой на эксперта.