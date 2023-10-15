Этим вещам не место в любом гардеробе — делают фигуру громоздкой и бесформенной

Вещи не только подчеркивают, но и могут изуродовать фигуру. Особенно это касается теплых объемных изделий. Выбирать такие нужно с осторожностью и помнить, что некоторые вещи, хотя и удобные, но вышли из моды и больше не красят свою обладательницу.

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Не в тренде свитера с рисунками, крупными принтами и горизонтальными полосами. Они делают верхнюю часть тела грузной и добавляют объем даже стройным.

Вельветовые брюки, особенно с низкой посадкой и с брючинами в обтяжку, также утратили актуальность. Есть нравится материал, то выбирайте клеш и высокую посадку.

Чтобы не выглядеть громоздко, откажитесь и от платьев-свитеров. Это удобная и теплая одежда, но на деле она давно вышла из моды. А замыкает список цветной бархат. Материал сам по себе плотный и создает впечатление полных бедер и талии. Зимой это совершенно ни к чему, пишет Marie Claire.