Какие бюджетные корма для кошек названы лучшими: честный и сбалансированный состав

Эксперты «МаркиКачества»в партнерстве с профессиональными заводчиками кошек исследовали корма для кошек бюджетного сегмента.

Они задались вопросом могут ли недорогие наименования отвечать требованиям безопасности данного вида продукции, а также иметь сбалансированный состав.

Оказалось, что недорогое вполне может быть качественным.

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В итоге пальму первенства получил корм PURINA ONE за лучший состав среди недорогих марок.

Источник: markakachestva.ru