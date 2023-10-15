Почему всегда смачиваем расческу уксусом: волосы, как у моделей в рекламе шампуня

Просто расчесывайте свои волосы с яблочным уксусом и результат поразит все ваше окружение.

Локоны будут сверкающими, рассыпающими, они станут такими блестящими, будто их ламинировали в салоне.

Именно уксусом пользовались женщины во времена СССР, чтобы волосы легко расчесывались. Однако сейчас девушки предпочитают просто уксусное расчесывание, признавая этот метод более эффективным.

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Необходимо соединить воду и уксус в пропорции 1:1, окунуть расческу в раствор и провести массаж кожи головы. Расчесывание лучше проводить вечером, 2-3 раза в неделю.

Источник: luv.ru