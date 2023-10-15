Не хуже натурального и в несколько раз дешевле: кофе этих марок покорило даже взыскательных

Специалисты «МаркиКачества» представили широкой массе список лучших растворимых кофе. Он не уступает натуральному по вкусу и ничуть не хуже по качеству.

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Третью строчку занял французский Carte Noire Original. У него насыщенный и богатый вкус, что даже бывалый кофеман не сразу заметит подмену.

Второе место досталось швейцарскому Bushido Kodo. Как отмечают покупатели, у напитка мягкий и сбалансированный вкус, а главное, он не кислит и не горчит, как это часто бывает у других марок.

Пальму первенства завоевал кофе марки Gevalia original (Швеция). По отзывам, аромат и вкус этого кофе практически идентичен сваренному — отличить практически невозможно.

По материалам sportkp.ru