Ковры стали как новые: ворс пышный, мягкий, без единого пятнышка — вот что сделали

Со временем ковры теряют мягкость, ворс приминается, на нем появляются вмятины и пятна, однако выбрасывать такие предметы интерьера преждевременно. Для начала очистите покрытия от грязи и пыли привычным образом, а далее сделайте вот что.

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В пропорции 1 к 1 смешайте соду и соль. Щедрым слоем распределите смесь по поверхности, уделяя особое внимание проблемным зонам. Оставьте на 2-3 часа, а лучше на всю ночь, после чего удалите состав щеткой и пройдитесь пылесосом. Опробовавшие в один голос твердят: ковер стал как новый, хотя усилий минимум.

Для тяжелых случаев лучше другой способ. Возьмите 4 стакана теплой воды и введите уксус, перекись водорода и жидкое мыло в равных частях. Влейте жидкость в пульверизатор и обильно распылите по ковру. Как высохнет, пройдитесь по поверхности щеткой.

По материалам belnovosti.by