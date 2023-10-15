Посадили розы из подаренного букета - как сделать черенок, какую землю выбрать, чем удобрить

Розы из подаренного букета посадить реально. Тут важно не дожидаться, когда растение засохнет - приступайте к процессу как можно скорее, если хотите вырастить цветы на своем подоконнике.

Для начала засыпьте в горшок землю. Это может быть покупной грунт или из сада. Добавьте щепотку перлита. Он нужен для того, чтобы почва подольше была влажной.

Далее берите самый хороший черенок, стебель должен быть не толще карандаша, иначе может не прижиться. Найдите снизу почку и отрезайте от нее сантиметр. Теперь отсчитайте вверх четыре почки и также отрежьте. Получился готовый черенок.

Поставьте черенок в слабый раствор марганцовки на всю ночь, чтобы обеззаразить его.

На следующий день сделайте в земле дырочку и воткните черенок на один сантиметр, предварительно обмокнув его в корневин.

Закопайте и полейте слабым раствором марганцовки.

Через три недели появятся первые корешки, а на стебле - листочки. Значит, вы все сделали правильно.

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