Когда телефон тормозит: отключили эту настройку и горя не знаем

Ускорить работу смартфона поможет очистка памяти от временных файлов, удаление фото или видео, также перезагрузка гаджета. Однако эти способы не всегда помогают, и техника продолжает тормозить. Что делать в таком случае?

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В смартфонах есть раздел «Использование и диагностика». Если функция включена, то при сбоях в работе устройство отправляет диагностические данные и информацию о приложениях.

В фоновом режиме функция искажает работу смартфона, замедляя процессы. Скорость ответа на задачи заметно снижается, что иначе привыкли называть «телефон тормозит».

Для отключения функции перейдите в раздел «Настройки» – Google – в правом верхнем углу нажмите на три точки – откройте «Использование и диагностика» и нажмите «Отключить».

По материалам sportkp.ru.