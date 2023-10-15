Почему лопухи и пырей нужно истреблять нещадно: рассадник вредителей — даже у забора вырываем

Если вы устали бороться с проволочником, и никакая отрава не действует на вредителя, значит вы это делаете неправильно.

Насекомых можно уничтожать сколько угодно, но, если рядом будет их рассадник, это работа станет вечной и бессмысленной.

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Проволочник обожает пырей и лопух, поэтому вырывайте эти растения на своем участке нещадно, также осмотрите территорию у забора. Для вредителей – это не преграда. Уничтожьте сорняк и за периметром своего сада тоже.

Источник: ogorod.ru