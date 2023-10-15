Кроты и землеройки сбегут к соседям - без отравы, самый добрый метод

Кроты, землеройки и прочите вредители могут настолько сильно перекопать ваш огород, что испортят корневую систему растений. Поэтому бороться с ними надо, но лучше всего добрыми способами.

Возьмите металлический прутик и воткните его в землю на 40 сантиметров рядом с норкой животного под небольшим уклоном. Сверху насадите пластиковую бутылку, подрезать ее не надо - просто открутите крышку и все.

В итоге бутылка будет биться об прутик, создавая шум для кротов и землероек. Такой дискомфорт они терпеть не будут, тут же сбегут к соседям.

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