Как убрать дурно пахнущие кошачьи метки (эффективны три средства)

Кошачьи метки имеют едкий запах, избавиться от которого очень не просто. Кастрация решит вопрос, но только не всем этот способ подходит, к тому же он не дает стопроцентной гарантии.

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А избавят от проблемы простые средства — это сода, перекись водорода или крепкий алкоголь.

Смешайте 30 граммов соды и перекись в пропорции 1 к 2. Добавьте жидкое мыло или средство для мытья посуды. Кашицу тщательно перемешайте и нанесите на дурно пахнущие участки. Вотрите и оставьте для воздействия.

Столь же эффективен способ с крепким алкоголем. Он отпугнет питомца от меченного места и уберет неприятный запах, убеждают «Белновости».