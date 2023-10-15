Когда на самом деле нужно укрывать розы: мало, кто знает об этом — цветы страдают

Не стоит торопиться укрывать розы на зиму при виде первых заморозков. Небольшие минусовые температуры им не страшны.
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Укройте розы только после того, как прекратятся дожди, и почва подмерзнет. Однако это не значит, что растение не нужно готовить к укрытию.
Постепенно пригибайте ветви к земле, используя колышки. Делайте это до наступления заморозков, поскольку в это время стебли становятся уже хрупкими и могут легко сломаться.
Источник: belnovosti.by