Вырастили зеленый лук на подоконнике в пакете - никакой грязи, без земли, гнить не будет

Зеленый лук можно выращивать на подоконнике без использования горшков и земли. Главное, взять мелкие луковицы, тогда зелень будет сочной и вкусной.
Высаживайте лук в обычные пакеты, которые продаются в любом супермаркете. Это удобно, он не занимает много места.
Заполните половину пакета замоченными в воде опилками. Утрамбовывайте. Чтобы растение не гнило - снизу проделайте три дырочки иголкой.
Далее берите луковицу, отрежьте верхушку, где будет проходить перо. И засаживайте в опилки на один сантиметр. Можно сразу несколько - близко друг к другу.
Сбоку тоже сделайте проколы для того, чтобы луковица тоже не гнила.
Температура воздуха должна быть 20-23 градуса, иначе растение будет себя чувствовать плохо.
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