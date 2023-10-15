Вырастили зеленый лук на подоконнике в пакете - никакой грязи, без земли, гнить не будет

Зеленый лук можно выращивать на подоконнике без использования горшков и земли. Главное, взять мелкие луковицы, тогда зелень будет сочной и вкусной.

Высаживайте лук в обычные пакеты, которые продаются в любом супермаркете. Это удобно, он не занимает много места.

Заполните половину пакета замоченными в воде опилками. Утрамбовывайте. Чтобы растение не гнило - снизу проделайте три дырочки иголкой.

Далее берите луковицу, отрежьте верхушку, где будет проходить перо. И засаживайте в опилки на один сантиметр. Можно сразу несколько - близко друг к другу.

Сбоку тоже сделайте проколы для того, чтобы луковица тоже не гнила.

Температура воздуха должна быть 20-23 градуса, иначе растение будет себя чувствовать плохо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».