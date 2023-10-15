Испытали содово-уксусный уход за волосами: стали пышнее, шелковистее, растут как на дрожжах — метод за 3 копейки

Содово-уксусный домашний уход может составить серьезную альтернативу дорогим салонным процедурам по уходу за волосами.

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Этой методикой пользовались успешно наши мамы и бабушки и блистали роскошными шевелюрами.

Соду в объеме одной чайной ложки нужно подмешивать в столовую ложку шампуня. И мыть этим составом голову, не более 2 раз в неделю.

А потом нужно ополаскивать волосы раствором уксуса. Он должен быть слабеньким, чуть кислым. Смывать раствор с головы не нужно. Когда волосы просохнут, они будут сверкать и искриться, а сода простимулирует волосяные луковицы к обновлению. Вашей пышной швелюре будут завидовать все вокруг.

Источник: luv.ru