Сделали «умную» грядку Хольцера в октябре - любые растения завалят урожаем, закладываем доски и ветки

Осенью на огороде можно сделать «умную» грядку Хольцера, на которой в новом сезоне вырастит любое растение. Да и не просто приживется, а 100% завалит урожаем.

Для начала сделайте траншею на три штыка лопаты в ширину. А углубляйтесь на два штыка лопаты.

Далее в канавки надо закладывать ветки или старые доски - идеально гнилые. Не целиком, конечно, распилите, если они длинные. Подойдет и выкопанная поросль - например, малины. Сюда же можно добавлять и кухонные очистки.

При укладывании каждый слой надо поливать.

Последним слоем должен идти перегной.

В итоге летом у вас будет урожайный бум.

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