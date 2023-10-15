Запасайтесь луковой шелухой сейчас: весной ни тли, ни паутинного клеща, ни мошек не увидите

Не выбрасывайте шелуху при очищении лука, она сослужит отличную службу вам в саду. Ее настой не переносят многие огородные вредители.

Кроме того, шелуха предотвращает частые заболевания растений, спасает от «черной ножки».

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Горсть луковой шелухи залейте литром теплой воды. Настаивайте от трех до пяти суток, потом процедите, добавьте 2 грамма хозяйственного мыла.

Этот концентрат разводите 1 к 2 и опрыскивайте растения. Ни паутинного клеща, ни тли, ни мошек, ни трипсы вы не увидите в своих владениях.

Источник: Telegram-канал «Дачник»