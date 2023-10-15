Сливу, вишню, яблоню и грушу обсыпали 2 удобрениями в октябре - вносим в приствольный круг

Октябрь - самое важное время для того, чтобы удобрить и подготовить плодовые деревья к зиме. От этого будет зависеть урожай следующего года у яблонь, груш, вишни и сливы.

Начните с приствольного круга. Перекопайте грунт вокруг дерева. Далее вносите удобрения - сульфат калия - понадобится всего две столовые ложки. И три столовые ложки суперфосфата калия.

Эти пропорции для взрослого дерева - от трех лет. Для молодых снизьте количество подкормок в два раза.

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