Называем самую модную обувь этой осени и зимы: фишка с подошвой

Этой осенью и будущей зимой по-прежнему будут актуальны ботинки челси на мощной подошве.

Также в тренде ботинки на шнурках с квадратным носом и ботинки в стиле Bratz.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И не забудьте про сапоги ботфорты на тракторной подошве. Отметим, что для жителей Сибири и Средней полосы России эти тренды – более чем привлекательны. Ведь ничто так не согревает ноги, как толстая подошва.

Да и в принципе она устойчивая и практичная. Такая обувь служит верой и правдой намного больше изящной.

Источник: Telegram-канал «Поговорим о моде»